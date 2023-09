Marocco: terremoto, bilancio sale a 632 morti e 329 feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono almeno 632 le persone morte nel devastante sisma di magnitudo 7 della scala Richter che ha colpito il Marocco. Lo ha riferito il mistero dell’Interno in un comunicato, secondo il quale i feriti sono 329, di cui 51 in condizioni critiche. Le Forze armate reali, le autorità locali, le forze dell'ordine e le squadre di protezione civile delle prefetture e delle province interessate dal sisma continuano a mobilitare tutti i mezzi di intervento per fornire gli aiuti necessari e valutare i danni, ha reso noto il ministero. La scossa è stata registrata dai sismografi alle 23:11 di ieri e l’epicentro è stato localizzato al centro del paese, a 16 chilometri del villaggio Tata N'Yaaqoub, nel municipio di Ighil, 72 chilometri a sud-ovest di Marrakech. Il movimento ondulatorio è durato circa 30 secondi. Secondo i primi rapporti del ministero dell'Interno marocchino, i danni maggiori sono stati registrati nelle province di Al Halous, Marrakech, Ouarzazate, Azial, Chichaoua e Taroudant. Secondo i media marocchini si tratta del sisma più potente che abbia mai colpito il Regno. (Mar)