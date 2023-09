Superbonus: Conte, da governo campagna vigliacca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quella del governo sul Superbonus “è una campagna vigliacca per mascherare i propri fallimenti. Non c'è alcun buco nel bilancio dello Stato, piuttosto c'è nel portafogli degli italiani a causa del caro vita e Meloni fa da spettatrice”. Lo afferma il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, in un’intervista al Corriere della Sera. “Il nemico allora – prosegue – diventa il superbonus che è stato decisivo per far salire il Pil dell'11 per cento in due anni e ha creato un milione di posti di lavoro. Gli stessi partiti di questa maggioranza hanno promosso proroghe ed estensioni di questo strumento". In merito alla stretta del governo sulla criminalità giovanile, Conte afferma: "Sono stato più volte a Caivano a riflettori spenti, quando don Praticello era solo. Al disagio sociale si risponde con i servizi e con il lavoro dignitoso per togliere manovalanza alla mafia. Il Reddito di cittadinanza serviva anche a questo. La stretta contro condotte gravi di minorenni diventa inutile se il governo affama i cittadini delle periferie, regalando terreno a illegalità ed emarginazione".(Rin)