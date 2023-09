Ue: Foti (Fd’I), no a politiche da ragionieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul patto di stabilità “regole antique e antiquate ci riportano a politiche da ragionieri senza prospettive di crescita". Lo ha dichiarato Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, che ha poi invitato a “ricordare le crisi vissute: covid, guerra in Ucraina e crisi energetica” e ha ricordato che la vicenda del patto di stabilità “non è solo un problema italiano, ma di tutta Europa. Un Paese locomotiva come la Germania, a causa anche del calo del Pil cinese diminuisce le sue esportazioni verso la Cina e ci trascina, visto che noi trasportiamo tanti nostri prodotti in Europa”. (Rin)