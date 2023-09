Marocco: Tajani su terremoto, al momento nessuna notizia di vittime italiane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al momento non c’è alcuna notizia di vittime italiane in seguito al sisma che ha colpito il Marocco. Lo ha dichiarato il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, intervenendo a “Omnibus” su La7. “Circa 200 italiani sono presenti nell’area (…). Al momento non abbiamo notizie di italiani feriti”, ha proseguito il ministro, spiegando che l’ambasciata e i consolati nel Regno sono mobilitati per assistere i cittadini. “Seguiamo la situazione minuto per minuto con l’Unità di crisi della Farnesina”, ha concluso Tajani.(Res)