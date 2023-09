Civitavecchia: controlli su pesca illegale, rigettati in mare oltre 400 kg di pescato vivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Reparto operativo aeronavale di Civitavecchia svolge, da sempre, una costante azione di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema marino. Negli ultimi giorni, l’incessante vigilanza dello spazio marittimo di competenza regionale svolto dai mezzi aeronavali delle Fiamme Gialle ha permesso l’individuazione di diverse azioni di pesca illegale prontamente sventate, impedendo così ulteriori danni all’ecosistema marino. Nella notte del 7 settembre, i militari della Sezione operativa Navale di Roma hanno individuato 3 soggettiintenti ad effettuare la pesca in tempo ed in zona vietata: dopo un lungo appostamento, i militari sono intervenuti, ponendo fine all’azione illegale e sottoponendo a sequestro 300 kg di polpi che sono stati rigettati in acqua ancora in vita. I 3 soggetti sono stati multati con sanzioni amministrative da 1.000 a 3.000 euro ciascuno. Nella stessa notte, l’equipaggio della Vedetta V. 821, in servizio di pattugliamento a mare, ha individuato a brevissima distanza dalla costa, nella zona di Capocotta, una turbosoffiante intenta alla pesca di molluschi quali telline e cannolicchi. (segue) (Rer)