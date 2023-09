Civitavecchia: controlli su pesca illegale, rigettati in mare oltre 400 kg di pescato vivo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante il tentativo di oscurare la loro presenza nella zona vietata, tenendo volontariamente spenti i sistemi di tracciamento satellitari obbligatori per legge, le Fiamme Gialle Aeronavali, grazie ai sistemi di localizzazione ed identificazione presenti a bordo dell’elicottero AW139, hanno individuato con precisione gli autori delle condotte illecite. L’operazione si è conclusa alle prime luci dell’alba, con sanzioni amministrative per 12.000 euro, oltre al sequestro delle reti da pesca ed alla decurtazione di 6 punti sulla licenza di pesca per ogni armatore. "La pesca a strascico sottocosta e la pesca illegale in genere distruggono l’habitat riproduttivo della fauna marina: questa scellerata condotta, nel medio-lungo termine, si ritorce contro la categoria dei pescatori onesti, iprimi che dovrebbero avere interesse a tutelare l’ecosistema marino nel suo complesso", dichiara il Col. Camillo Passalacqua, Comandante del Reparto Operativo Aeronavale di Civitavecchia. (Rer)