Legge Bilancio: Calandrini (Fd'I), abbiamo davanti più di una legislatura per riformare l'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la prossima manovra di Bilancio "la coperta è corta, ma questo per il governo Meloni non è un problema perché, semplicemente, l'orizzonte è di legislatura, anzi dirò di più, sono certo che abbiamo davanti 10 anni per governare e riformare questa nazione". Lo ha dichiarato il senatore di Fratelli d'Italia Nicola Calandrini, presidente della commissione Bilancio, intervenuto al convegno "L'impegno del governo Meloni, come stiamo rilanciando l'Italia", tenutosi a Latina. "Ci concentreremo prioritariamente su lavoro, sanità, famiglia e pensioni. La prima manovra, dal valore di 30 miliardi, ha visto ben 20 miliardi destinati a calmierare il caro bollette. Quest'anno il principio sarà lo stesso, senza bandierine elettorali e consapevoli che abbiamo un fardello, quello della fallimentare misura del Superbonus che costerà allo stato ben 90 miliardi di euro. Sono stati 10 mesi intensi, dove tanti risultati sono stati raggiunti: penso al Pnrr, alla delega fiscale che si tradurrà presto in riforma, alla riforma della giustizia che sta vedendo la luce. Stiamo cambiando l'Italia e vedere questa sala gremita, in un pomeriggio di un venerdì caldo e di lavoro è la migliore dimostrazione che potessimo avere dal nostro popolo di patrioti".(Rin)