- Poco nuvoloso o temporaneamente nuvoloso per nubi basse in mattinata su settori prealpini centro-occidentali, prevalenza di cielo sereno ovunque per la restante parte di giornata. Precipitazioni assenti. Temperature minime stazionarie e massime in lieve aumento. In pianura valori minimi tra 15-20 °C, massimi tra 29-33 °C. (Rem)