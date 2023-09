© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- pPco nuvoloso o temporaneamente nuvoloso per nubi basse su Alpi e Prealpi nella prima parte del giorno, qualche nube anche nel pomeriggio. Su pianura e Appennino cielo sereno per l'intera giornata. Precipitazioni assenti. Temperature minime stazionarie o in lieve aumento, massime in aumento. Valori minimi in pianura intorno a 17 °C, massimi intorno a 32 °C. (Rem)