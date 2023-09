© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, sta prendendo parte, insieme al presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, alla sessione del G20 in corso a Nuova Delhi dedicata a “Una terra, una famiglia, un futuro”. In occasione della sessione, che ha dato il via al summit indiano, il ministro ha avuto modo di incontrare, tra gli altri, il cancelliere tedesco Olaf Scholz. (Rin)