Ucraina-Arabia Saudita: colloquio telefonico tra Zelensky e Mohammed Bin Salman

- Il principe ereditario dell'Arabia Saudita, Mohammed Bin Salman, ha avuto un colloquio telefonico con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Lo ha riferito l’emittente saudita “Al Ekhbariya”, secondo la quale il principe ereditario ha sottolineato il sostegno del Regno a tutti gli sforzi internazionali per risolvere il conflitto. Da parte sua, Zelensky ha ringraziato Riad per aver ospitato colloqui di pace per l'Ucraina all’inizio di agosto.(Res)