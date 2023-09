G20: fonti Usa, sherpa raggiungono accordo su riferimento a Ucraina in comunicato finale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli sherpa dei Paesi del G20 avrebbero raggiunto un’intesa sulle parole da spendere a proposito della guerra in Ucraina nel comunicato congiunto che dovrebbe essere diramato al termine del vertice a Nuova Delhi. Lo riferisce l’emittente televisiva statunitense “Bloomberg”, secondo cui l’accordo permetterebbe di superare il principale punto di divergenza tra la Russia e gli altri Paesi del blocco, che rischiava d’impedire la pubblicazione di un comunicato finale. La formula, secondo le fonti, dovrebbe essere simile a quella adottata al termine del vertice dello scorso anno a Bali, in Indonesia. Nel documento del 2022 trovava spazio una “forte” condanna per l’invasione dell’Ucraina espressa “dalla maggior parte dei membri”, ma si riconosceva anche come vi fossero “altre visioni e differenti valutazioni della situazione e delle sanzioni” e come il G20 non fosse “il forum adatto a risolvere questioni di sicurezza, che tuttavia possono avere significative conseguenze per l’economia mondiale”. Quest’anno già diverse importanti riunioni del G20 (come quelle dei ministri degli Esteri e delle Finanze) si sono concluse in India senza un accordo su dichiarazioni finali a causa delle obiezioni di Russia e Cina a qualsiasi riferimento al conflitto in Ucraina.(Inn)