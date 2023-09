Difesa: Aeronautica, elicottero recupera infartuato da nave mercantile maltese a largo Sardegna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella notte, un elicottero HH-139 B dell'80mo Centro Sar (Search and Riesce - Ricerca e Soccorso) dell'Aeronautica militare, di base sull'aeroporto militare di Decimomannu (Cagliari), è intervenuto per recuperare e soccorrere da una nave mercantile maltese in navigazione a circa sessanta miglia a ovest di Iglesias, costa sud occidentale della Sardegna, un uomo di circa 30 anni, di nazionalità turca, in pericolo di vita per gravi problemi cardiaci. Lo ha riferito l’Aeronautica in un comunicato. L'uomo si era sentito male durante la navigazione e dopo la richiesta di aiuto da parte dell'equipaggio della nave alle stazioni di soccorso marittime è immediatamente scattata la procedura di emergenza ed il coordinamento con il Comando operazioni aerospaziali di Poggio Renatico (Ferrara), che intorno alle ore 4:00 ha disposto il decollo di uno dei mezzi aerei in prontezza in quel momento e adeguato al tipo emergenza, ovvero l'elicottero del soccorso aereo della base aerea sarda di Decimomannu. (segue) (Com)