Lazio: Sabatini (Fd'I), auguri ai nuovi presidenti Ater di Latina, Rieti e Viterbo

- Il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Regione Lazio Daniele Sabatini, in una nota dichiara: "Esprimiamo vivo apprezzamento per la nomina dei nuovi presidenti delle Ater di Latina, Rieti e Viterbo, Enrico Della Pietà, Luigi Gerbino e Diego Bacchiocchi e auguriamo loro buon lavoro". "Dopo anni di gestioni in larga parte commissariali, - spiega - con l'amministrazione Rocca si torna alla normalità, ovvero ad una governance ordinaria e collegiale di aziende regionali che hanno una funzione strategica e rilevantissima soprattutto in campo sociale, nel dare risposte alle necessità abitative e logistiche di numerose famiglie del nostro territorio. Il settore dell'edilizia residenziale pubblica è uno dei più importanti, e direi anche delicati della nostra regione, in virtù delle molteplici problematiche che lo investono, sia legate alla sicurezza degli immobili che al rispetto della legalità, e si rende quindi necessario potenziarne l'attività. Con la Giunta Rocca siamo sulla buona strada". (Com)