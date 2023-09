Ostia: in casa oltre 52 chili tra hashish e marijuana e circa 62.000 euro, 2 persone arrestate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I poliziotti si sono messi all'inseguimento dell'auto e senza mai perdere di vista la donna, pedinata da agenti in abiti civili, sono riusciti a raggiungere e bloccare entrambi. L'uomo alla guida dell'auto è stato trovato in possesso della busta regalo appena ritirata contenente hashish, suddiviso in tre pezzi, per un peso complessivo pari a 300 grammi. All'interno della borsetta della donna, invece, è stata trovata la somma di 3.110 e due buste sottovuoto, contenenti hashish e marijuana, per un peso complessivo superiore ai 100 grammi. La perquisizione estesa presso l'abitazione della 27enne ha permesso di rinvenire oltre 44 chili di hashish e quasi 7 kg di marijuana, suddivisi in vari pacchi sottovuoto, e la somma di oltre 58.000 euro in contanti. Per il 32enne l'arresto è stato convalidato. Allo stesso è stato inoltre notificato il Foglio di via obbligatorio con divieto di tornare nel comune di Roma per due anni. La donna invece è associata in carcere a disposizione dell'Autorità giudiziaria che ha convalidato l'arresto. (Rer)