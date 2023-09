Marocco: Silvestro (FI), cordoglio per vittime terremoto e vicinanza a popolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore di Forza Italia Francesco Silvestro, presidente Uip Italia-Marocco, ha espresso “profondo cordoglio e totale vicinanza al popolo marocchino per il tragico terremoto che ha colpito la scorsa notte la regione di Marrakech”. “Le mie sincere condoglianze – ha proseguito – per le vittime di un Paese amico”. “Come comunicato dal nostro ministro degli Esteri – ha concluso –, il governo è pronto ad aiutare in ogni forma e modo il popolo marocchino, sin dalle prime fasi di soccorso. Con la speranza che il bilancio delle vittime e dei feriti non aumenti ancora". (Rin)