Business news: Grecia, Gek Terna supera Abertis aggiudicandosi concessione tangenziale di Atene

- La concessionaria spagnola Abertis è stata superata da Gek Terna per la concessione della tangenziale di Atene. Come riferisce il quotidiano "El Economista", il gruppo di proprietà di Mundys e Acs aveva presentato un'offerta di 2,7 miliardi di euro, ma la società greca è andata oltre con una proposta economica di 3,2 miliardi di euro. Tra i due si era inserita l'alleanza tra Vinci e Mytilineos, che ha offerto 3,1 miliardi di euro. Il Fondo di sviluppo patrimoniale della Repubblica ellenica (Hradf) ha lanciato poco più di un anno fa la nuova offerta per la tangenziale di Atene Attiki Oddos, un insieme di autostrade che costituiscono la circonvallazione esterna dell'area metropolitana della capitale greca e la spina dorsale della rete stradale della prefettura dell'Attica. (Spm)