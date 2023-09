Business news: Repubblica Ceca, tasso di disoccupazione al 3,6 per cento su base mensile ad agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di disoccupazione nella Repubblica Ceca ad agosto è salito al 3,6 per cento mese su mese. Lo ha reso noto l’Ufficio del lavoro ceco. Il numero assoluto delle persone in cerca di un impiego è salito su base mensile a 260.803 (circa +1.870). I posti di lavoro vacanti sono scesi a 281.207 (circa -4.400). Il tasso di disoccupazione è gradualmente calato tra marzo e giugno, per poi risalire già nel mese di luglio. Gli analisti si attendono una stagnazione del dato o una leggera crescita nei mesi a venire. Secondo l’ufficio di statistica europeo Eurostat, il tasso di disoccupazione della Repubblica Ceca resta comunque uno dei più bassi in Ue. (Vap)