G20: presidenza indiana ha raggiunto consenso generale su 4 questioni finanziarie

- La presidenza indiana del G20 è già riuscita a catalizzare un consenso generale tra i Paesi membri del Gruppo in merito a quattro questioni finanziarie chiave. Lo anticipa la stampa indiana, in concomitanza con l'inizio del vertice del leader delle economie emergenti in corso al Centro conferenze Bharat Mandapam di Nuova Delhi, con la partecipazione di oltre 30 leader globali. Le tematiche oggetto di consenso sono la centralità del Sud globale nelle strategie di crescita delle economie industrializzate; la ristrutturazione delle banche di sviluppo multilaterali all'insegna della crescita globale inclusiva; lo sfruttamento delle potenzialità offerte dall'economia digitale per lo sviluppo sociale; e l'esplorazione del potenziale offerto dalle nuove tecnologie per il bene comune. (segue) (Inn)