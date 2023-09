G20: Modi, l'India punta a mitigare il deficit di fiducia globale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidenza indiana del G20 si è data come obiettivo "la mitigazione del deficit di sfiducia" scontato dalle istituzioni di governo globali. Lo ha dichiarato oggi il primo ministro indiano Narendra Modi, inaugurando la prima sessione di lavori del vertice del Gruppo, in corso a Nuova Delhi. "Vogliamo alimentare un'atmosfera di fiducia", ha spiegato il primo ministro, richiamando nuovamente la comunità internazionale a lavorare per risolvere il deficit di rappresentanza scontato dal Sud globale. Modi ha anche ribadito la necessità di adottare un approccio "incentrato sulle persone" nella conduzione degli affari globali e nella scelta dei percorsi di sviluppo. L'intervento di Modi ha dato il via alla prima sessione di lavori del vertice, legata ai temi dell’ambiente e della sostenibilità (“Una terra”), cui nel pomeriggio seguirà una seconda sessione sullo sviluppo inclusivo (“Una famiglia”). In serata sono previsti programmi culturali e la cena di gruppo. (segue) (Inn)