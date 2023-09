G20: vertice Nuova Delhi si concluderà con l'ammissione dell'Unione africana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vertice del G20 in corso a Nuova Delhi si concluderà con l'ammissione dell'Unione africana come membro a pieno titolo del gruppo. Lo confermano fonti della presidenza di turno indiana citata dalla stampa di quel Paese, che citano una bozza della dichiarazione conclusiva dell'evento. L'Unione africana, un organo continentale che riunisce 55 Stati membri, otterrebbe all'interno del G20 uno status analogo a quello dell'Unione europea, unico blocco regionale ad aver già ottenuto la piena adesione al Gruppo. L'Unione africana è da tempo ospite abituale dei vertici del G20, cui prende parte nella veste di "organizzazione internazionale invitata". La bozza della dichiarazione conclusiva del vertice annuncia l'accoglienza dell'Unione africana "come membro permanente del G20, nella ferma convinzione che la sua inclusione (...) contribuirà significativamente a far fronte alla sfide globali dei nostri tempi". (segue) (Inn)