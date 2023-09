G20: vertice Nuova Delhi si concluderà con l'ammissione dell'Unione africana (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Paesi invitati per il turno dell’India, tra gli ospiti fissi e quelli scelti dalla presidenza, sono nove: Bangladesh, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Mauritius, Nigeria, Oman, Paesi Bassi, Spagna e Singapore. I nove si aggiungono ad Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasile, Canada, Cina, Corea del Sud, India, Indonesia, Francia, Germania, Giappone, Italia, Messico, Regno Unito, Russia, Stati Uniti, Sudafrica, Turchia, Unione europea. Tra gli ospiti abituali c’è anche l’Unione africana, rappresentata dal presidente di turno. L'ingresso dell'Unione africana come membro a pieno titolo del G20 sarebbe un successo concreto per Nuova Delhi, che ha assunto la presidenza proponendosi come “voce del Sud del mondo” e scegliendo come tema “Una Terra, una famiglia, un futuro”. La presidenza indiana del G20 si concluderà il 30 novembre con il passaggio di testimone al Brasile. (Inn)