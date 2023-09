G20: Modi annuncia l'ammissione dell'Unione africana come membro a pieno titolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell'India, Narendra Modi, ha annunciato l'adesione dell'Unione africana come membro a pieno titolo del G20. Modi ha rivolto un invito ufficiale al presidente di turno dell'Unione africana e presidente delle Comore, Azali Assoumani, durante la prima sessione di lavori del vertice dei leader del G20, in corso a Nuova Delhi. L'invito è stato suggellato da un abbraccio tra Modi e il presidente delle Comore, e da un lungo applauso degli altri leader che prendono parte al vertice. L'ammissione dell'Unione africana nel G20 era già stata anticipata negli ultimi giorni e aveva trovato ulteriore conferma nelle ultime ore, con la circolazione di un passaggio della bozza della dichiarazione conclusiva del vertice: il documento esprime "la ferma convinzione che la sua inclusione (...) contribuirà significativamente a far fronte alla sfide globali dei nostri tempi". L'Unione africana, un organo continentale che riunisce 55 Stati membri, otterrà all'interno del G20 uno status analogo a quello dell'Unione europea, unico blocco regionale ad aver già ottenuto la piena adesione al Gruppo. L'ingresso dell'Unione africana rappresenta un successo concreto per Nuova Delhi, che ha assunto la presidenza del G20 proponendosi come “voce del Sud del mondo” e scegliendo come tema “Una Terra, una famiglia, un futuro”. (segue) (Inn)