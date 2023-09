G20: "Bharat" al posto di India sulla targhetta, Modi accelera sul cambio nome

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell'India, Narendra Modi, accelera sull'idea di ribattezzare il proprio Paese "Bharat". Questa mattina, in apertura dei lavori del vertice del G20, ha tenuto il suo intervento inaugurale dietro una targhetta che portava la scritta "Bharat" e non India. Una scelta destinata ad alimentare ulteriormente l'acceso dibattito in corso nel Paese, partito all'inizio della settimana dopo che in rete è finito l'invito ufficiale per la cena di gala del G20 trasmesso ai leader stranieri dalla presidente Droupadi Murmu, indicata nel documento come "presidente del Bharat", nome utilizzato per indicare il Paese in diverse lingue indiane. Forti proteste sono quindi giunte dalle forze di opposizione, in particolare dal Congresso e dal Partito Aam Aadmi, con il primo che ha accusato il governo di “distorcere la storia” per paura della nuova coalizione formata dall’opposizione e che si chiama, per l’appunto, India (acronimo per Alleanza nazionale indiana per lo sviluppo inclusivo). (segue) (Inn)