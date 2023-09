G20: "Bharat" al posto di India sulla targhetta, Modi accelera sul cambio nome (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cambiare il nome ufficiale dell’India in Bharat è possibile, ma non sarebbe una cosa semplice. È il parere di Thankappan Achary, ex segretario generale della Camera del popolo, la camera bassa del parlamento indiano, intervistato dal quotidiano digitale “Financial Express”. La modifica, afferma Achary, “può essere fatta”, ma sarebbe “una prova erculea” perché richiederebbe numerosi emendamenti costituzionali, a cominciare dal Preambolo, in cui compare solo il nome India, e dall’Articolo 1 della Costituzione, in cui è citato anche il nome Bharat. “Il Parlamento non può emendare la struttura fondamentale della Costituzione ma tutte le altre parti della Costituzione possono essere cambiate”, spiega l’ex segretario generale della camera bassa. Quanto alla “struttura fondamentale”, la Corte suprema ha chiarito che riguarda l’equilibrio dei poteri e ha precisato anche che il Preambolo (che proclama l’India “Repubblica sovrana socialista laica democratica”) è parte integrante della Costituzione. (segue) (Inn)