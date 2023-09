G20: "Bharat" al posto di India sulla targhetta, Modi accelera sul cambio nome (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non si sa ancora, comunque, se il governo intenda proporre il cambio di nome nella prossima sessione parlamentare, convocata in via straordinaria dal 18 al 22 settembre senza dettagli sull’ordine del giorno. Anche il ministro degli Esteri, Subrahmanyam Jaishankar, in un’intervista all’agenzia di stampa “Asian News International” (“Ani”), ha fatto notare che Bharat è nella Costituzione, mentre il capo del governo statale dell’Assam, Himanta Biswa Sarma (entrambi del Bjp, il Partito del popolo indiano del premier Narendra Modi), ha ricordato che Indira Gandhi, del Congresso nazionale indiano (Bjp), oggi all’opposizione, giurò come “Bharat ka Pradhan Mantri” quando si insediò come primo ministro. In effetti, nel primo articolo della Costituzione, in vigore dal 1950, si legge: “L’India, che è Bharat, sarà un’Unione di Stati”. Il nome Bharat, utilizzato in diverse lingue indiane, deriva dalla tribù dei Bharata, menzionata dagli antichi testi vedici tra i popoli indoari presenti nel subcontinente indiano nella seconda metà del secondo millennio avanti Cristo. Diversi programmi governativi contengono già la dicitura Bharat (o aggettivi derivati). Il ministro dell’Interno, Amit Shah, ne ha proposto l’adozione anche per il Codice penale e il Codice di procedura penale. (segue) (Inn)