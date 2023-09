G20: "Bharat" al posto di India sulla targhetta, Modi accelera sul cambio nome (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Qualche testata si interroga già sui possibili costi di un “rebranding”, con stime di difficile elaborazione in assenza di precedenti paragonabili per dimensioni (c’è, ad esempio, il caso recente del piccolo eSwatini, ex Swaziland). In India, comunque, il processo di ridenominazione dei toponimi è iniziato con l’Indipendenza dall’Impero coloniale britannico, nel 1947, e non si è ancora arrestato. L’adozione di un nome “indigeno” come Bharat non può essere esclusa sotto il governo nazionalista di Modi (le nuove denominazioni devono essere approvate dall’esecutivo centrale). Da quando il leader si è insediato, nel 2014, diverse città hanno cambiato nome, a volte tra le polemiche per la preferenza accordata alle versioni in hindi o legate alla cultura indù. Tra le città recentemente ridenominate ci sono Gurgaon, nell’Haryana, ribattezzata Gurugram nel 2016, e Allahabad, nell’Uttar Pradesh, diventata Prayagraj nel 2018. Sono stati cambiati nomi anche a villaggi, quartieri, strade, università, stadi e stazioni. L’anno scorso a Nuova Delhi il celebre Rajpath (Viale del re) è stato rinominato Kartavya Path (Viale del dovere) nell’ambito di un ampio progetto di ristrutturazione urbanistica. (Inn)