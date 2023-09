G20: Lula annuncia lancio task force globale contro il cambiamento climatico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Brasile, che assumerà a novembre la presidenza di turno del G20, intende lanciare una "Task force di mobilitazione globale contro il cambiamento climatico". Lo ha annunciato su X (Twitter) il presidente brasiliano, Luiz Inacio Lula da Silva, che si trova in India per l'annuale vertice del Gruppo. "Vogliamo arrivare alla Cop30, nel 2025, con un'agenda climatica bilanciata tra mitigazione, adattamento, perdite e danni e finanziamenti, assicurando la sostenibilità del pianeta e la dignità delle persone. Speriamo di poter contare sull'impegno di tutti, cosicché la bellezza della Terra non si riduca a una fotografia scattata dallo spazio" ha scritto Lula. Il presidente del Brasile ha posto l'accento sulla necessità di impostare un'agenda di azione climatica sostenibile sul piano sociale ed economico: "Energie rinnovabili, biocarburanti, socio-bio-economia, industria verde e agricoltura a basse emissioni devono generare lavoro e reddito, anche per le comunità locali e tradizionali. E il G20 deve guidare questo sforzo, rispettando il concetto di responsabilità comuni ma diversificate e valorizzando tutte e tre le convenzioni di Rio 92 su clima, biodiversità e desertificazione", ha scritto Lula. (Inn)