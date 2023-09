Sardegna: fusione aeroporti sardi, ok da Camera commercio Cagliari a holding con F2i Ligantia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sì della giunta della Camera di Commercio di Cagliari e Oristano alla holding con F2i Ligantia e la Fondazione di Sardegna per portare avanti il progetto di integrazione dei tre principali aeroporti sardi: Cagliari, Olbia e Alghero. Questa iniziativa, oggetto di controversie legate alla presunta privatizzazione degli aeroporti isolani, è sottoposta a rigide verifiche e approvazioni istituzionali. L'obiettivo della fusione è potenziare l'attrattività turistica e la competitività globale dei territori coinvolti, mantenendo comunque invariati i soggetti concessionari e garantendo i livelli di sicurezza richiesti. L'operazione è soggetta a una serie di controlli e approvazioni da parte delle istituzioni competenti, tra cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit), l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, e la Corte dei Conti. Maurizio De Pascale, presidente della Camera di Commercio di Cagliari e Oristano, ha chiarito che questa operazione non comporterà la dismissione della partecipazione della Camera in Sogaer ma la sua sostituzione con una partecipazione nella nuova holding. (segue) (Rsc)