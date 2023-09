Sardegna: fusione aeroporti sardi, ok da Camera commercio Cagliari a holding con F2i Ligantia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera di Commercio e la Fondazione di Sardegna avranno la maggioranza assoluta del capitale nella nuova holding, consentendo loro di presidiare le prerogative di interesse generale nella gestione della promozione dei rapporti con le comunità locali e della crescita del territorio.L'obiettivo strategico di questa integrazione è quello di rafforzare e far crescere gli aeroporti sardi, migliorando la loro capacità di attrarre turisti in un mercato globale altamente competitivo. Un'unitaria gestione industriale dei tre scali permetterà lo sviluppo di sinergie ed economie di scala che beneficeranno l'intero territorio, soprattutto in termini di offerta turistica. Il presidente De Pascale ha rassicurato che i soggetti concessionari degli aeroporti rimarranno invariati, e che saranno garantiti tutti i livelli di sicurezza e i parametri di servizio richiesti dalla regolazione di settore. La presenza significativa dei soggetti pubblici nell'assumere di decisioni strategiche sarà un'assicurazione dell'interesse generale e pubblico alla base della gestione delle società coinvolte. (Rsc)