G20: Meloni, approcci asimmetrici su clima ed energia porterebbero a squilibri

- Nella transizione ecologica e nella transizione energetica in cui siamo, in modi diversi, tutti coinvolti, approcci troppo radicali o troppo asimmetrici fra gli Stati, particolarmente fra quelli più industrializzati, finirebbero per non garantire soluzioni efficaci ai nostri problemi, e allo stesso tempo potrebbero provocare pericolosi squilibri nel rapporto tra le Nazioni e all'interno delle Nazioni stesse. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel corso della prima sessione dei lavori del G20, in corso a Nuova Delhi. (Inn)