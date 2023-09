Usa: Georgia, ex capo di gabinetto di Trump non potrà trasferire il caso ad una corte federale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex capo di gabinetto di Donald Trump, Mark Meadows, non potrà trasferire ad una corte federale il caso che lo vede accusato di interferenze elettorali in Georgia, insieme all’ex presidente. Lo ha stabilito il giudice Steve Jones, affermando che il suo coinvolgimento nel tentativo di bloccare la certificazione della vittoria di Joe Biden in Georgia, nel 2020, non è avvenuto nel quadro delle sue mansioni in qualità di funzionario del governo federale. (Was)