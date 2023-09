Usa: pressioni sui social network, corte d’appello conferma accuse alla Casa Bianca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte d’appello del quinto circuito giudiziario degli Stati Uniti ha stabilito che l’amministrazione Biden e il Federal Bureau of Investigation (Fbi) hanno “probabilmente commesso” violazioni del Primo Emendamento, tentando di influenzare e fare pressioni sulle piattaforme social al fine di far rimuovere messaggi relativi alla pandemia o alle elezioni del 2020. La sentenza rappresenta una vittoria per i conservatori, e arriva dopo che un tribunale di grado inferiore ha imposto una serie di restrizioni alle interlocuzioni del governo federale con le piattaforme social. La nuova disposizione va a modificare quelle iniziali, vietando a determinati funzionari di governo e del Fbi di fare pressioni sui social network per cancellare o censurare i messaggi pubblicati dagli utenti. Nella sentenza, il giudice ha scritto che la Casa Bianca ha “probabilmente influenzato la moderazione delle piattaforme, con minacce e messaggi intimidatori”. (Was)