Business news: Renault presenta la nuova Scenic totalmente elettrica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Renault ha presentato al Salone di Monaco il modello di Scenic E-Tech Electric, la nuova auto totalmente elettrica del costruttore francese. Questo modello, realizzato nell'ambito di progetto Renaulution lanciato dall'amministratore delegato Luce de Meo, ha un'autonomia di 600 chilometri. Le dimensioni sono quelle di un'auto familiare, con una lunghezza di 4,47 metri, una larghezza di 1,86 metri e un'altezza di 1,57 metri. Per la gamma Scenic si tratta della quinta generazione. Il nuovo modello dovrebbe essere messo in commercio per l'inizio del prossimo anno. (Frp)