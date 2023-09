Business news: Wintershall Dea taglia 500 posti di lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo per l'energia tedesco Wintershall Dea ha comunicato che taglierà 500 posti di lavoro su scala globale, di cui 300 in Germania. Inoltre, l'azienda ridurrà le dimensioni del consiglio di amministrazione e abolirà la posizione di direttore per la tecnologia, attualmente ricoperta da Hugo Dijkraaf. Il dirigente lascerà l'incarico nella giornata del 30 novembre prossimo. Tali decisioni rientrano nelle nuove misure di austerità di Wintershall Dea. In futuro, il Cda sarà formato esclusivamente dall'amministratore delegato Mario Mehren, dal direttore finanziario Paul Smith e da quello per la strategia, Dawn Summers. Allo stesso tempo, come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, il gruppo intende diventare più internazionale. Mehren ha dichiarato: “Abbiamo adattato la nostra strategia aziendale alle sfide del settore dell'energia e alla decisione di uscire dalla Russia e stiamo orientando di conseguenza la nostra struttura organizzativa”. L'invasione russa dell'Ucraina ha creato notevoli criticità per Wintershall Dea, fortemente orientata verso la Russia. Nel 2022, la società ha registrato una perdita di 4,8 miliardi di euro. Fino allo scorso anno, Wintershall Dea, insieme al conglomerato statale russo per l'energia Gazprom, produceva petrolio e gas attraverso tre joint venture in Siberia. Da mesi, l'impresa guidata da Mehren sta lavorando per uscire completamente dal mercato russo. Al riguardo, l'Ad ha evidenziato che “la nostra decisione è chiara: lasciamo la Russia. La separazione giuridica delle nostre attività internazionali dai gruppi russi è un ulteriore passo in questa direzione”. La relativa procedura dovrebbe essere completata nel 2024. In futuro, oltre che sulla produzione di petrolio e gas, Wintershall Dea intende concentrarsi sulla gestione della CO2 e sull'idrogeno. Allo stesso tempo, l'azienda auspica che la ristrutturazione porterà ad un risparmio sui costi di 200 milioni di euro all'anno, per circa il 50 per cento derivanti dalla riduzione dei posti di lavoro. In questa prospettiva si colloca la decisione di ridurre le sedi principali da due, a Kassel e Amburgo, a una nella prima città. Mehren ha affermqto: “Stiamo adattando il nostro modello operativo e, soprattutto, stiamo rafforzando le attività operative nelle nostre unità internazionali. A tal fine dobbiamo compiere il difficile passo di ridimensionare la nostra squadra in Germania”. (Geb)