Business news: Slovacchia, ricavi commercio al dettaglio in calo del 4,4 per cento annuo a luglio 2023

- I ricavi del commercio al dettaglio in Slovacchia a luglio 2023 sono scesi del 4,4 per cento anno su anno. Lo ha reso noto l’Ufficio di statistica (Su). Si tratta del sesto calo consecutivo del dato tendenziale. Rispetto al mese di giugno, tuttavia, i ricavi del commercio al dettaglio sono aumentati dello 0,9 per cento. La diminuzione anno su anno è stata trainata da un calo dei ricavi di ipermercati e supermercati (-4,3 per cento), dei negozi specializzati (-6,9 per cento) e dei negozi di articoli per la casa (-12,8 per cento). (Vap)