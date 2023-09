Business news: Montenegro, Standard and Poor's conferma rating BB

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'agenzia internazionale Standard and Poor's ha confermato le prospettive stabili del Montenegro mantenendo il rating creditizio del Paese al livello BB. Lo ha annunciato il ministero delle Finanze di Podgorica, secondo cui il rapporto afferma che un miglioramento del rating potrebbe verificarsi nel caso di un consolidamento fiscale più rapido, insieme a un'espansione della base economica che rafforzerebbe la resistenza agli shock esterni. Nel rapporto si prevede inoltre che il tasso di crescita del Pil reale del Montenegro sarà ridotto al 3,2 per cento nel 2023, dopo una crescita del 6 per cento nel 2022. (Seb)