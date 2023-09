Business news: Virgin Media acquista provider di banda larga Upp

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo britannico Virgin Media acquisterà la società di banda larga Upp, di proprietà di una società di investimento sostenuta da un oligarca russo, dopo che il governo del Regno Unito ne aveva imposto la vendita per motivi di sicurezza nazionale. Il quotidiano "Financial Times" riporta che Virgin Media acquisterà Upp in un'operazione interamente in contanti per una cifra non rivelata che, secondo le fonti del quotidiano, si pensa essere di "diverse decine di milioni di sterline". Il ricavato della vendita dell'azienda non andrà a nessun soggetto sotto sanzioni. (Rel)