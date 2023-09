India-Arabia Saudita: principe Corona Mohammed a Nuova Delhi per visita di Stato e vertice G20

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il principe della Corona dell'Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, è atteso oggi in India per una visita di Stato di tre giorni, e per prendere parte al vertice dei leader del G20 a Nuova Delhi su invito del primo ministro Narendra Modi. Lo riferisce tramite una nota il ministero degli Esteri indiano. Mohammed parteciperà al vertice del G20 in programma oggi e domani, e si tratterrà a Nuova Delhi l'11 settembre per una visita di Stato che culminerà in un incontro bilaterale con il capo del governo indiano. Mohammed è accompagnato da una delegazione di alto livello che include ministri e alti funzionari. L'ultima visita ufficiale del principe della Corona in India risale a febbraio 2019. (Inn)