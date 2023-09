G20: al via i lavori del vertice di Nuova Delhi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Paesi invitati per il turno dell’India, tra gli ospiti fissi e quelli scelti dalla presidenza, sono nove: Bangladesh, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Mauritius, Nigeria, Oman, Paesi Bassi, Spagna e Singapore. I nove si aggiungono ad Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasile, Canada, Cina, Corea del Sud, India, Indonesia, Francia, Germania, Giappone, Italia, Messico, Regno Unito, Russia, Stati Uniti, Sudafrica, Turchia e Unione europea. Tra gli ospiti abituali c’è anche l’Unione africana (rappresentata dal presidente di turno). L’India ha proposto il suo ingresso come membro a pieno titolo e, stando alle ultime indiscrezioni raccolte da “Bloomberg”, è stato raggiunto un consenso al riguardo. Sarebbe un successo concreto per Nuova Delhi, che ha assunto la presidenza proponendosi come “voce del Sud del mondo” e scegliendo come tema “Una Terra, una famiglia, un futuro”. La presidenza indiana del G20 si concluderà il 30 novembre con il passaggio di testimone al Brasile. (Inn)