Business news: Thales firma contratto da 305 milioni di euro con Marina canadese

- Il gruppo francese Thales, specalizzato nell'aerospaziale, nella difesa e nella sicurezza, ha chiuso un contratto da 305 milioni con Marina canadese. "Il governo del Canada ha attribuito a Thales Canada e Thales Australia un contratto Ses (sostegno in servizio) per le piccole navi da guerra e navi ausiliare", si legge in un comunicato diffuso dall'azienda. In tutto si tratta di un centinaio di navi appartenenti a 24 classi diverse. Per la Marina canadese il gruppo già si occupava del mantenimento in servizio operativo delle navi da pattuglia extra-costiere e attive nell'Artico. (Frp)