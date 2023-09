Business news: Serbia, Banca centrale mantiene tasso interesse al 6,5 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca Nazionale serba (Nbs) ha deciso di mantenere il tasso di interesse di riferimento al livello del 6,5 per cento. Lo ha deciso nella seduta odierna il Comitato esecutivo della stessa Nbs, secondo quanto riporta la stampa locale. E' stato mantenuto uguale anche il tasso sulle linee di deposito, al 5,25 per cento, e il tasso sulle linee di credito al 7,75 per cento. La decisione di mantenere invariato il tasso di interesse di riferimento è stata determinata dal continuo allentamento delle pressioni inflazionistiche globali, le quali secondo la stessa Banca nazionale dovrebbero contribuire a un calo più significativo dell'inflazione interna. (Seb)