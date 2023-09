G20: Scholz in India per il vertice di Nuova Delhi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cancelliere tedesco Olaf Scholz è arrivato in India per prendere parte al vertice del G20 in corso a Nuova Delhi. Lo ha annunciato su X (Twitter) il portavoce del ministero degli Esteri indiano, Arindam Bagchi. Il vertice si è aperto stamattina con il benvenuto ufficiale del primo ministro indiano Narendra Modi. Seguiranno due sessioni di lavoro, legate ai temi dell’ambiente (“Una terra”) e dello sviluppo inclusivo (“Una famiglia”). In serata sono previsti programmi culturali e la cena di gruppo. Nella giornata conclusiva di domani si terrà una sessione incentrata sulle trasformazioni tecnologiche (“Un futuro”). Ciascun leader interverrà in due sessioni, e gli interventi del presidente del Consiglio Giorgia Meloni sono previsti nella prima e nella terza. Meloni, in visita a Nuova Delhi a marzo, ha assicurato l’impegno italiano per il successo della presidenza indiana. Ciò significa anche cercare di evitare che il vertice si concluda senza una dichiarazione finale. Sul tema delle tecnologie potrebbe essere raggiunto qualche risultato: è possibile che venga adottata una tabella di marcia sulla regolamentazione delle criptovalute. Potrebbe fare passi avanti anche il dibattito sulla riforma delle banche multilaterali di sviluppo, mentre manca un consenso sull’aiuto ai Paesi vulnerabili a causa dell’elevato indebitamento. A quanto si apprende, da parte italiana si ritiene opportuno concentrare l’allocazione delle risorse sulle nazioni più povere, in particolare in Africa, e si intende affrontare anche il tema della migrazione. (segue) (Inn)