Regno Unito-Singapore: incontro Sunak-Lee a Nuova Delhi, concordato nuovo partenariato strategico

- Il primo ministro del Regno Unito, Rishi Sunak, ha incontrato oggi l'omologo di Singapore Lee Hsien Loong a margine del vertice del leader del G20 in corso a Nuova Delhi, in India. Lo riferisce tramite un comunicato il governo britannico, che annuncia la firma di un accordo per un nuovo partenariato strategico bilaterale. Obiettivo dell'accordo - riferisce la nota - è di contribuire alla crescita economica dei due Paesi e rafforzare la sicurezza condivisa. Il partenariato "indirizzerà le relazioni Regno Unito-Singapore per il prossimo decennio, potenziando le relazioni commerciali e di investimento del Regno Unito con una delle principali economie del Sud-est asiatico". L'accordo poggia sul riconoscimento "delle nostre esperienze e interessi condivisi in aree come la tecnologia e l'energia pulita". Nei prossimi mesi - anticipa il governo britannico - i due Paesi lavoreranno per definire e adottare "un nuovo e moderno trattato sugli investimenti bilaterali, il primo da quando il Regno Unito ha lasciato l'Unione europea". L'interscambio commerciale tra Regno Unito e Singapore ammonta a 21 miliardi di sterline (circa 24,4 miliardi di euro), ed è pari a circa il 40 per cento del commercio totale di Londra con il Sud-est asiatico. "Sono impegnato a realizzare le mie priorità per dimezzare l'inflazione, far crescere l'economia riducendo il debito pubblico, ridurre le liste d'attesa del Servizio sanitario nazionale e fermare gli sbarchi. Ma nessuna di queste priorità può essere raggiunta senza lavorare con i nostri partner internazionali", ha affermato Sunak spiegando l'importanza dell'accordo siglato con Singapore. (Rel)