Energia: Argentina, ambasciatore d'Italia in missione al bacino di Vaca Muerta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Attività di integrazione commerciale, possibile collaborazione nel campo della formazione tecnica e potenziale attività delle imprese italiane nelle filiere delle principali compagnie energetiche operanti a Neuquen: questi i principali temi al centro dei colloqui con il governatore della provincia, Omar Gutierrez, i ministri provinciali della Produzione e dell'Energia e delle Risorse Naturali, nonché il presidente dell'Agenzia locale di promozione degli investimenti. "Lo sviluppo del settore energetico argentino è un motore fondamentale per l'economia del Paese", ha detto il diplomatico italiano, secondo cui "il progressivo sviluppo di Vaca Muerta fornisce più energia a costi inferiori per le imprese e le famiglie argentine e migliora l'equilibrio economico del Paese grazie all'esportazione di gas all'estero, anche in Europa". L'ambasciatore Lucentini ha infine sottolineato anche l'importanza di promuovere una maggiore presenza dell'industria italiana a Vaca Muerta, considerando la leadership tecnologica globale delle aziende italiane nel settore. (Abu)