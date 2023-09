Lavoro: Meloni, donne non devono scegliere tra carriera e figli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mi considero una conservatrice: ma per conservatore non intendo che immagino che le donne debbano stare a casa perché altrimenti questo è incompatibile con i figli. “Penso che una società normale di questi tempi possa costruire le condizioni per permettere alle donne di non dover scegliere, ed essere conseguentemente davvero libere. Perché finora non sempre lo sono state”. Lo ha dichiarato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervistata dal direttore del “Corriere della sera”, Luciano Fontana, in occasione del festival “Il tempo delle donne 2023”. “Però io vengo accusata di essere una donna che vuole tenere le donne ai margini della società. Io penso che se tu vuoi mettere al mondo un bambino non devi per questo rinunciare a un lavoro, e penso che se vuoi lavorare non devi per questo, se vuoi, mettere al mondo dei figli. Ritengo che una donna possa e debba essere messa nella condizione di avere il massimo della carriera possibile - come tante donne fanno - senza per questo dover fare delle rinunce”, ha aggiunto. (Rin)