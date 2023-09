Ucraina: Meloni, convinta delle scelte che ho fatto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sull’Ucraina “io sono convinta delle scelte che ho fatto”. Lo ha dichiarato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervistata dal direttore del “Corriere della sera”, Luciano Fontana, in occasione del festival “Il tempo delle donne 2023”. “Sono fiera della serietà con la quale l'Italia, dell'affidabilità, della testa alta con la quale l'Italia ha affrontato questa stagione, questa guerra, e per quello che mi riguarda continuerò a fare la mia parte perché credo che sia il modo migliore per favorire qualsiasi percorso di pace. Se oggi si parla di pace, se si può parlare seriamente di pace, è perché in Ucraina c'è stato un equilibrio tra le forze in campo. Se noi non avessimo aiutato l'Ucraina, non avremmo avuto una pace: e questo è quello che finge di non capire chi fa facile propaganda sulla libertà di un popolo che combatte per difenderla”, ha aggiunto. (Rin)