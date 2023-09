Governo: Meloni, farò del mio meglio, italiani capiscono difficoltà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Continuerò a fare del mio meglio, essendo sempre insoddisfatta di aver cercato di fare del mio meglio: il che vuol dire che proverò a fare ancora di più. Lo ha dichiarato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervistata dal direttore del “Corriere della sera”, Luciano Fontana, in occasione del festival “Il tempo delle donne 2023”. “Sono ancora esattamente la stessa persona, e questo vuol dire anche che non sono mai soddisfatta abbastanza di quello che faccio. E da lì mi accorgo che sono sempre io. E forse, per quanto riguarda la mia vita personale, questo è sicuramente il mio punto di maggiore debolezza; ma per quello che riguarda il mio ruolo pubblico, cioè i miei doveri, è sicuramente il mio punto di maggiore forza”, ha sottolineato Meloni, che ha aggiunto: “Devo fare sempre di più, è stata sempre la mia benzina: e continuerò, come ho fatto in questo anno, a non risparmiarmi nonostante i problemi si moltiplichino, nonostante delle volte ti sembri un po' di svuotare il mare con un cucchiaino. Però poi tanti risultati arrivano, gli italiani capiscono: capiscono le difficoltà, capiscono l'impegno, capiscono che davvero ce la stai mettendo tutta e questo mi basta”. (Rin)