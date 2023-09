Business news: Slovacchia, tasso disoccupazione in calo al 5,7 per cento in secondo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di disoccupazione in Slovacchia è sceso al 5,7 per cento nel secondo trimestre del 2023. Lo ha reso noto l’Ufficio di statistica (Su). Il dato è inferiore a quello dello stesso periodo del 2022 dello 0,4 per cento. Il numero assoluto di disoccupati è di 159.800 unità, di cui 105 mila sono in cerca di un impiego da oltre un anno. La diminuzione della disoccupazione è stata osservata in ogni fascia di età tranne che in quella tra 15 e 24 anni, in cui la crescita del tasso è stata comunque minima. (Vap)