Business news: Avtostat, ad agosto quasi 110 mila nuove auto vendute

- Ad agosto 2023 le vendite di nuove autovetture in Russia sono state 109,7 mila. Lo ha riferito l'agenzia di ricerche Avtostat. Il dato è 2,6 volte superiore a quello dello stesso periodo del 2022, ha precisato l’agenzia. Il leader del mercato nazionale rimane il marchio russo Lada, la cui quota ha superato il 26 per cento (rispetto al 37 per cento nel 2022) con 28.721 auto vendute. Il marchio cinese Chery si trova in testa alla classifica delle auto straniere con 13.412 veicoli venduti. Le case automobilistiche che hanno registrato un calo sono Kia (-53,2 per cento), Hyundai (-54,3 per cento) e Toyota (-34,4 per cento). (Rum)